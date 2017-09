Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Dorfverein

7. Strassenrally am Kürbisfest

Auch dieses Jahr wird am Kürbisfest eine Strassenrally durchgeführt. Natürlich hoffen wir, dass wieder eine grosse Anzahl Kinder und Jugendlicher bis 16 Jahre uns mit fantasievollen Vehikeln überraschen. Die Rally findet wie in den letzten Jahren beim Schulhaus in Thalheim statt.

Ziel der Strassenrally

Ein Parcours, muss in zwei Durchgängen, mit einem möglichst originellen Fahrzeug absolviert werden.

Regeln

Als Fahrzeuge können Trotti, Kickbord, Rollschuhe, Trettraktor, Dreirad, Co-Kart, Velo, Rutschauto, Rollbrett, usw. benützt werden. (Motorisierte Fahrzeuge und Tiere sind nicht erlaubt). Das Vehikel muss so gebaut sein, dass der Parcours unfallfrei absolviert werden kann.

Das ganze (Fahrzeug und Fahrer/in) sollte unter einem Thema/Motto starten. Der Name ist bei der Anmeldung anzugeben. Es dürften auch mehrere Kinder unter einer Startnummer teilnehmen.

Bewertung für die Rangliste

1. Die Originalität des Fahrzeuges und des Fahrers/in. (Wird von unabhängiger Juri mit Punkten bewertet)

2. Die Zeitdifferenz der beiden Durchgänge. (Je kleiner die Zeitdifferenz desto mehr Punkte)

Für jedes falsch gefahrene Hindernis wird eine Sekunde dazugezählt.

Anmeldung und Startzeiten

Einschreibung und Startnummernverteilung vor Ort ab 14.00 Uhr (Rennstart: 14.30 Uhr)

Für Anmeldungen im Voraus per Mail oder telefonisch: barbara.edelmann@bluewin.ch, Tel. 078 879 35 20.

Rangverkündigung

Ab 18 Uhr. Jeder Teilnehmer darf sich vom Gabentisch einen Preis auswählen.

Versicherung ist Sache des Teilnehmers.

Falls sich jemand nichts unter der Strassenrally vorstellen kann finden Sie Bilder auf unserer Homepage: www.dorfverein-thalheim.ch.