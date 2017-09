Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Schulagenda

02.10 2017: Schulpflege-Sitzung

03.10.: Schulentwicklungs-Tag (schulfrei)

09.10. – 20.10.: Herbstferien

02.11.: Schulpflege-Sitzung

07.11.: Räbeliechtli-Umzug in Thalheim (Verschiebedatum: 09.11.)

08.11.: Jahrmarkt Andelfingen (schulfrei)

12.11.: Offene Turnhalle für Kinder der Primarschule (organisiert vom Elternrat)

22.11.: Öffentlicher Besuchsmorgen

22.11.: Backnachmittag 1. Termin (organisiert vom Elternrat)

23.11.: Schulpflege-Sitzung

Mitteilungen aus der Schulpflege

Projekt Fusion Region

Andelfingen: Die Primarschulpflege hat anlässlich ihrer Sitzung vom 31. August 2017 dem Vorschlag der Projektgruppe für die Abstimmungsvariante «Eine vereinigte Schulgemeinde und eine politische Gemeinde» entsprochen. Das Projektteam und die beteiligten Gemeindebehörden wurden bereits darüber informiert.

LP21

Die Einführung des neuen Lehrplans rückt immer näher und wird in der ersten Stufe vom Kindergarten bis zur 5.Klasse im kommenden Schuljahr 2018/19 eingeführt werden, die 6.Klasse mit Oberstufe startet dann im Folgejahr 2019/20.

Die Eltern werden im Juni 2018 an einem Orientierungsabend über die Umsetzung des LP21 an unserer Primarschule informiert.

Schulbehörde Neuwahlen 2018

Für die Neuwahlen im April 2018 werden in der Schulbehörde Thalheim vier neue Mitglieder gesucht.

Olaf Toggenburger, Nicole Gerber, Sandra Felix und Peter Widmer werden im April 2018 nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung stehen.

Sollten Sie sich für die Arbeit in einer Behörde interessieren, könnten sich ein Engagement für die bildungspolitische Arbeit vorstellen, wissen sich in Wort und Schrift gut auszudrücken, können auch in aufgeregten Zeiten ruhig Blut bewahren, sind geschult in strategischer Führung und Planung und anerkennen die Wichtigkeit unserer Bildungsarbeit zusammen mit Schulleitung, Schulteam, Schülerinnen, Schülern und Eltern, dann würde uns ein Engagement Ihrerseits für ein politisches Amt über den Zeitraum von 4 bis 8 Jahren freuen. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Schulpräsidentin Cornelia Schumacher, 052 233 48 50, cornelia.schumacher@schule-thalheim.ch oder an ein bestehendes Mitglieder der Schulpflege.

Erfolgreicher Start Mittagstisch

Der Mittagstisch ist nach den Sommerferien gut gestartet. Er findet im Moment jeden Donnerstag statt und ist mit zehn Kindern gut besucht. Auch sporadisch melden sich Kinder für den Mittagstisch an. Da wir bereits wieder Anfragen für fixe Anmeldungen erhalten haben, werden wir nach den Herbstferien mit einem zusätzlichen Anmeldeverfahren den Eltern eine erneute Gelegenheit geben, ihre Kinder für das zweite Halbjahr anzumelden. Bei genügend Anmeldungen können wir allenfalls ab Januar 2018 einen zweiten Mittagstisch-Tag anbieten.

Personelles

Auf letztes Schuljahr haben uns folgende Personen verlassen:

Béatrice Locher, Schulzahnpflegeinstruktorin – sie hat über 13 Jahre an unserer Schule für die Zahngesundheit unserer Kindergarten- und Schulkinder gelehrt und den Kindern ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit der Zahnpflege mitgegeben.

Frau Ursula Schneider, Hausaufgabenbetreuung – nach über 10 Jahre an unserer Schule ist sie in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir danken für die Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern an den nicht immer einfachen Hausaufgaben.

Frau Brigitte Hild, Leitung Bibliothek – nach über 30 Jahren Aufbauarbeit der Schul- und Gemeindebibliothek ist Brigitte Hild in den wohlverdienten Ruhestand getreten und hat die Bibliothek in die Hände eines gut aufgebauten und ausgebildeten Teams gelegt. Brigitte Hild ist massgeblich dafür verantwortlich, dass die Bibliothek mit einem vielseitigen überlegten, auf die Strukturen einer Landgemeinde und der Primarschule zugeschnittenen Angebot aufwarten konnte. Sie hat mit viel Engagement und Eigenverantwortung eine Bibliothek eingerichtet, welche den Vergleich mit anderen Bibliotheken nicht scheuen muss. Die Primarschule dankt Frau Brigitte Hild für ihre unermüdliche Arbeit und ihren Einsatz und wünscht ihr einen gemütlichen – belesenen Ruhestand.