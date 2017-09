Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Vereine

Hundert Jahre TV Thalheim 2018 feiert der Turnverein Thalheim sein hundertjähriges Bestehen. Zur Jubiläumsfeier am Freitag 24.August 2018 sind alle herzlich eingeladen.

Schlussturnen Jugend TV Thalheim – Sonntag 10. September

Die Turnsaison ging mit viel Spass zu Ende

Keine Turnsaison der Jugend geht zu Ende, ohne das traditionelle Schlussturnen. So führte der Turnverein auch in diesem Jahr das Schlussturnen durch. Die Kinder und Jugendlichen absolvierten in einem Einzelwettkampf 8 verschiedene Disziplinen. Wie im letzten Jahr waren vier davon Plauschdisziplinen. Beim «Garetten-Transport», «Zündhölzli-Spicken», «Zielwurf» und «Schnur-Aufrollen» brauchte es Geschicklichkeit und etwas Glück. So ging die Turnsaison mit viel Spass zu Ende.

Hier einige Impressionen:

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle LeiterInnen, welche das ganze Jahr die Turnstunden leiten und mit unserer Jugend an den Wettkämpfen teilnehmen.