Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Senioren

Mittagstische 2017

Freitag, 29. September 11.30 Uhr, Alter- und Pflegezentrum in Stammheim

Freitag, 27. Oktober 12 Uhr, Restaurant Winkelstube in Thalheim

Freitag, 24. November 12 Uhr, Restaurant Kreuzstrasse in Altikon

Freitag, 29. Dezember 12 Uhr, Restaurant Brückenwaage in Thalheim

Alle Seniorinnen und Senioren sind dazu ganz herzlich eingeladen. Bitte melden sie sich jeweils bis Dienstagabend an bei: Rebecca Schleuss: Tel. 052 338 12 07

Mahlzeitendienst: Geniessen sie unsere ausgewogenen und feinen Mahlzeiten. Wir bringen an den von ihnen gewünschten Tagen die Menüs direkt nach Hause. Margrit Schwarz: Tel. 052 336 11 25