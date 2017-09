Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon

Sommerleckerbissen und ein bunter Herbststrauss

Nach vielen Vorbereitungsstunden sind unsere drei ATE-Kidstage bereits wieder Vergangenheit! In der letzten Sommerferienwoche trafen sich 41 Kinder aus Altikon, Thalheim und Ellikon und verbrachten bei schönstem Sonnenschein die ATE-Kidstage. Das Leiterteam wurde unterstützt von acht Juniorleitern und Juniorleiterinnen. In unserem Rückblick erfahren Sie, was wir alles erlebt haben. Am 1. September startete ausserdem bereits der neue Konfirmationskurs mit 13 Jugendlichen. Und nach diesen Sommerleckerbissen geht es im Herbst mit einem bunten Strauss an Anlässen weiter. Wir hoffen, es ist auch für Sie was dabei!

Erinnerungen an den ATE-Kidstage 2017

In der letzten Sommerferienwoche trafen sich 41 Kinder aus Altikon, Thalheim und Ellikon und verbrachten bei schönstem Sonnenschein die ATE-Kidstage. Das Leiterteam wurde unterstützt von acht Juniorleitern und Juniorleiterinnen.

Die Tage starteten jeweils mit einer kurzen Aufwärmgymnastik. Danach wurde die Geschichte von Tom erzählt, einem Räuberjungen, der den Weg zum König, Jesus, fand.

Aufwärmgymnastik zu Beginn des Tages

Es wurde viel gelacht, gebastelt, gespielt und gesungen. Den selbstkomponierten Lagersong von Priska Währer konnten die Kinder schnell auswendig und sangen lauthals mit.

Den zweiten Tag verbrachten alle im Wald. Eine selbstgebaute Seilbrücke über einen Bach erforderte von einigen Mut, diese zu überwinden. Eine Abkühlung bei der Wasserschlacht am Nachmittag war allen willkommen.

Dieses Jahr durften Kinder ab der dritten Klasse vom Dienstag auf Mittwoch in der Scheune von Christa und Thomas Frei übernachten. Trotz des Gewitters am Abend und in der Nacht liess sich niemand die gute Laune verderben.

Die Kinder waren begeistert von den ATE-Kidstagen und viele freuen sich bereits auf das nächste Jahr.

Zum Schulanfangsgottesdienst am 20. August trafen sich dann nochmals viele der Kinder mit ihren Eltern zum gemeinsamen Abschluss der Sommerferientage auf der hännerwis.

Schulanfangs- und ATE-Kids Gottesdienst am 20. August 2017 auf der Chännerwis:

Text: Doris Löhrer,

Fotos: Agnes Herrmann / Adrian Löhrer

Konfirmations-Unterricht 2017/2018 gestartet

Am 1. September fand mit dem Info-Grillabend bereits der Auftakt für die nächste Konf-Klasse statt. Mit dabei sein werden 13 Jugendliche aus allen drei Gemeinden. Wir wünschen euch ein interessantes Konf-Jahr und viele tolle gemeinsame Erlebnisse!

(Von links nach rechts) Linus Wild, Raphael Felix, Joel Schleuss, Simon Büchel, Lisa Kläntschi, Tim Schälchli, Ronja Herzig, Rahel Bertschi, Fiona Müller, Ramon Müller, Annalena Röthlisberger, Vincent Malavolti (es fehlt: Riana Benz) (Foto: Thomas Röthlisberger)

Musical «Vom Saulus zum Paulus»

Samstag, 14. Oktober, Turnhalle Altikon, 14.30 Uhr

Kinder aus der weiteren Region studieren in einem wöchigen Lager das Stück ein und bringen es am 14. Oktober, 14.30 Uhr in der Turnhalle des Primarschulhauses Altikon erstmalig zur Aufführung. Wir freuen uns sehr, diesen jungen Adoniachor als Gast bei uns zu begrüssen! Eintritt frei – freiwillige Kollekte

Erntedank-Gottesdienst

Sonntag, 22. Oktober, 9.30 Uhr, Kirche Thalheim

Am diesjährigen Erntedank-Gottesdienst in Thalheim wird uns der Gemischte Chor Thalheim begleiten. Auch dieses Jahr freuen wir uns über Ihre Gaben, die Sie bis am Samstag, 21. Oktober, 12 Uhr mittags, in die Kirche in Thalheim bringen dürfen. Gemeinsam feiern wir einen Dankgottesdienst und segnen die Gaben.

Chilbikonzert mit Orgel und Panflöte am Dorfmärt

25. November, 17.30 Uhr, Kirche Thalheim

Margrit Wetter (Orgel) und Barbara Huggenberger (Panflöte) erfreuen uns mit einem 30minütigen Chilbikonzert am Dorfmärt in Thalheim. Vorher und nachher: Feuerschale im Pfarrgarten!

www.kirche-ate.ch

Achtung: Es handelt sich hier um eine Auswahl an kirchlichen Programme und Informationen. Die Einzelheiten der hier veröffentlichten Programme und Veranstaltungen können sich jedoch nochmals ändern. Die vollständigen und aktuellen kirchlichen Veranstaltungen in Altikon, Ellikon und Thalheim finden Sie auf unserer Homepage sowie in den kirchlichen Printmedien. Ausserdem ist die Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon auch auf Facebook unterwegs.

Mit freundlichen Grüssen

Christoph T. Waldmeier, Pfarrer

Philipp von Orelli, Pfarrer

Iris Herrmann-Giovanelli, Kirchgemeindesekretariat