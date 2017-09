Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Vereine

Liebe Eltern und Kinder Da leider niemand für die Leitung gefunden wurde, gibt es bis auf weiteres kein Kinderturnen mehr. Bei Interesse für die Leitung bitte melden bei: Marc Gutknecht, Präsident TV Thalheim, 052 338 14 86, 078 819 70 77

Jugi- und Meitliriege-Reise 2017

Trotz Ersatzprogramm gab es einige Sonnenstrahlen

Anstelle des Skitags stand in diesem Jahr eine Jugi- und Meitliriege-Reise auf dem Programm. Leider mussten wir aufgrund der sehr schlechten Wettervorhersage unsere Reise kurzfristig umplanen. So führte unsere Reise am Samstag 19.August mit dem Zug nach Rapperswil, wo wir den Knies Kinderzoo besuchten. Nach dem Bestaunen der Tiere inkl. Seelöwen-Show, Elefanten-, Kamel- und Ponyreiten genossen wir unser Mittagessen an der Zoo-Grillstelle.

Danach machten wir uns auf den Fussmarsch über den Damm nach Pfäffikon. Natürlich durfte auch da eine kleine Pause nicht fehlen. In Pfäffikon nahmen wir dann den Zug zurück nach Rapperswil. Nachdem die Kinder ein Glacé genossen hatten, nahmen wir das Schiff Richtung Zürich. Während der Schifffahrt wurde das Wetter immer schöner, sodass wir einige Sonnenstrahlen geniessen konnten.

Von Zürich ging es dann mit dem Zug heimwärts wo wir uns um 18:30 Uhr wieder verabschiedeten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an den Organisator Chrigel Metzger.