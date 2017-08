Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Kirche

12 junge Menschen konfirmiert

Am 2. Juli feierten 12 junge Menschen aus Altikon, Ellikon und Thalheim in der Kirche Ellikon ihre Konfirmation. Gemeinsam mit Pfarrer Christoph Waldmeier haben sie einen festlich-feierlichen Gottesdienst zum Thema Freundschaft gestaltet. Wir gratulieren den Konfirmandinnen und Konfirmanden ganz herzlich zu diesem besonderen Ereignis in ihrem Leben und wünschen ihnen Gottes Segen für ihren weiteren Weg! Fotos zur Feier finden sich auf unserer Webseite.

Fabian Reinli, Carina Schleuss, Caryl Habegger, Alina Gut, Nicolaj Herrmann, Michelle Köhler, Severin Frei, Livia Leuenberger, Patrik Ettlin, Yannic Edelmann, Viviane Habegger, und Marc Bachmann, gemeinsam mit Pfarrer Christoph Waldmeier (Foto: Thomas Röthlisberger)