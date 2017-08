Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon

Unterwegs mit dem Elliker Steinmetz Matthias Coradi

Gemeinsam unterwegs – Erste Wanderung im Rahmen der Regionalen Erwachsenenbildung ATE/Dinhard/Rickenbach/Seuzach am 10. Juni 2017

Pünktlich um halb zehn konnte Pfarrer Christoph Waldmeier 24 Wanderfreudige aus Altikon-Thalheim-Ellikon, Dinhard, Rickenbach und Seuzach bei der Kirche Ellikon begrüssen und sie zu einer kurzen Besinnung in die Kirche einladen. Gleich anschliessend bewunderten wir die stilvollen Steinbänke im Kirchgarten, die der Elliker Steinmetz Matthias Coradi gestaltet hatte, und welche die Kirchgemeinde ATE anlässlich ihrer Fusion 2014 von der politischen Gemeinde Ellikon geschenkt bekommen hat. Den nächsten Halt machte die Wandergruppe beim Brunnen an der Hinterdorfstrasse. Matthias Coradi erklärte uns, wie dieser Brunnen aufgebaut war und wie er saniert wurde. Von einer ergiebigen Trinkwasserquelle in Gundetswil konnte Ellikon lange Zeit Wasser beziehen, erzählte uns Martin Bührer, der Gemeindepräsident von Ellikon. Leider wurde das Reservoir sanierungsbedürftig, was die Gemeinde zwang, das Wasser neuerdings von der Wasserversorgung «In der Forre» zu kaufen. Beim Bacchi-Brüggli erfuhren wir von Peter Schürch, wie stark der Rheingletscher unsere hiesige Landschaft geprägt hat. Zudem zeigte uns der Geologe, wie man Steine bestimmen kann, und half uns bei unseren ersten Bestimmungsversuchen. Unterwegs konnten wir noch mehrere Skulpturen von Matthias Coradi bewundern, und in seiner Werkstatt durften sich die Kinder in der Steinbearbeitung versuchen. Die Zeit verflog wie im Flug, die Sonne brachte uns ins Schwitzen, und so freuten wir uns auf etwas zu Trinken und den Zmittag vom Grill!

Text: Beatrix Blaudszun / Foto: Peter Blaudszun (weitere Fotos auf unserer Homepage)

Weiter geht es mit den regionalen Wanderungen von ATE, Dinhard, Rickenbach und Seuzach:

Samstag, 26. August, Treffpunkt 09.30 Uhr bei der Kirche Dinhard: Während der dritten Wanderung tauchen wir ein in die Welt des Jakob Wiesendanger, besser bekannt als Ceporinus, einem Wegbegleiter Zwinglis. Ceporinus ist in Dinhard aufgewachsen, woran ein Gedenkstein neben der Kirche erinnert. In der Kirche sind weitere Spuren der Reformation zu finden. Nach der kurzen Einführung zu Ceporinus spazieren wir über Felder, durch Wälder und an Bächen vorbei, bis wir wieder bei der Kirche Dinhard eintreffen. Wer will, kann anschliessend noch etwas verweilen und sein mitgebrachtes Grillgut braten. Getränke sind vorhanden.

16. September, Treffpunkt 09.30 Uhr, bei der Kirche Rickenbach: Thema: Ulrich Werdmüller, 1521-1541 Pfarrer in Rickenbach, Freund und Wegbegleiter Zwinglis an die Disputation von 1528 nach Bern. Sein Wirken an der Grenze zum altgläubigen Thurgau.

Gottesdienst zum Schulanfang und Abschluss der ATE-Kidstage in Ellikon

Sonntag, 20. August, um 10.30 Uhr, auf der Chännerwis beim Bacchibrüggli in Ellikon

Mit Pfarrer Philipp von Orelli, Katecheten und Team

Anschliessend gemeinsames Mittagessen: Teilete/amerikan. Buffet: Grillwürste, Brot, Mineral und Kaffee vorhanden. Jeder bringt zusätzlich entweder einen Salat oder ein Dessert.

Per Auto: Parkplätze auf der Wiese hinter der Forel-Gärtnerei.

Zu Fuss: ab Posthaltestelle ca. 10 Min., ausgeschildert.

Bei sehr regnerischem Wetter findet der Gottesdienst im Gemeindesaal Ellikon (beim Schulhaus) statt. Auskunft ab Samstagmittag über: 052 375 12 28 oder www.kirche-ate.ch.

Kolibri in Ellikon (ehemalige Sonntagsschule)

Samstag, 2. September und 23. September, 9.30 bis 11.30 Uhr, Oase Ellikon.

Auch für Kinder aus Altikon und Thalheim. Anmeldung bei Manuela Antoniadis, 052 366 55 15

Konzert zum Herbstanfang in der Kirche Altikon

Samstag, 9. September 2017 um 19.00 Uhr.

Ein Abend mit beschwingter, volkstümlicher und tänzerischer Musik! Es wirken mit: Beatrice Zbinden, Querflöte / Margrit Wetter, Orgel / Margrit Möri Fehr, Sopran und Jodel / Elena Meister, Orgel und Klavier

Gospel Church am Betttag

Sonntag, 17. Sept. 2017.

Am Bettag vom 17. September 2017 führen wir in Altikon zum fünften Mal mit dem Rainbow-Chor aus Buchberg-Rüdlingen eine Gospel-Church durch. Wenn Sie gerne als Ad-hoc-Sängerinnen und -Sänger an der Gospel Church mitsingen, reservieren Sie sich doch bereits heute schon die beiden Proben am Donnerstag, 07.09. und 14.09., 19.45 bis 21.15 Uhr in der Kirche Buchberg. Informationen über den Rainbow Chor: www.rainbowchor.ch.

Seniorennachmittag

22. September in der Aula Thalheim. Weitere Details folgen im Chileblatt

Jugendtag 2017 für Jugendliche der 7. bis zur 9. Klasse

Samstag, 23. September, 10 bis 18 Uhr in Thalheim.

Für alle Jugendlichen ab der 7. Klasse. Für die 9. Klässler, die ja die neuen Konfirmanden sind, gilt der Jugendtag als Auftakt zum Konf-Unti.

punkthalbacht - der etwas andere Gottesdienst

Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr, Kirche Altikon

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung zu KG+Winti-Nord

Sonntag, 1.Oktober, im Anschluss an den Gottesdienst, in der Kirche Altikon

www.kirche-ate.ch

Achtung: Es handelt sich hier um eine Auswahl an kirchlichen Programme und Informationen. Die Einzelheiten der hier veröffentlichten Programme und Veranstaltungen können sich jedoch nochmals ändern. Die vollständigen und aktuellen kirchlichen Veranstaltungen in Altikon, Ellikon und Thalheim finden Sie auf unserer Homepage sowie in den kirchlichen Printmedien. Ausserdem ist die Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon auch auf Facebook unterwegs.

Mit freundlichen Grüssen

Christoph T. Waldmeier, Pfarrer

Philipp von Orelli, Pfarrer

Iris Herrmann-Giovanelli, Kirchgemeindesekretariat