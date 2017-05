Ausflüge mit der Spielgruppe Thurschnäggli

Nach den Sommerferien startet wieder ein neues Spielgruppenjahr. Die Spielgruppe ist für Kinder ab zweieinhalb Jahren bis vier Jahren und findet am Dienstagmorgen von 9 Uhr bis 11 Uhr statt.

In einer Gruppe haben zehn Kinder Platz, sollte es mehr Anmeldungen geben findet die Spielgruppe zusätzlich am Mittwochmorgen statt. Zweimal im Monat gehen wir in den Wald.

Anmelden kann man sich unter folgender Telefonnummer: 079 932 76 40.