Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Bibliothek

Aktuelles, Rückblick und Ausblick

Neuerscheinungen

Wir haben wieder viele neue Medien für alle Altersgruppen eingekauft. Kommen Sie vorbei, es ist bestimmt auch etwas für Sie dabei.

Jeweils am Donnerstagnachmittag können Sie bei einem Kaffee oder Tee in aller Ruhe, in geselliger Runde in den neuen Medien schmökern.

Rückblick: Literatur aus 1. Hand

Am Dienstag 4. April 2017 besuchte uns die Märchenerzählerin Andrea Fischer-Schulthess und erzählte den Schülern von der 1. bis zur 6. Klasse Grimm-Märchen neu und frisch, mit viel Action, Humor, Stimmen, Dialekten und Seitenhieben.

Ausblick: Taschenbuchtausch

Benötigen Sie noch Ferienlektüre? Zwischen Heu- und Sommerferien können Sie während den Öffnungszeiten Ihre gelesenen Taschenbücher in die Bibliothek bringen und diese 1:1 umtauschen.

Heuferien (20. Mai – 5. Juni 2017)

Die Bibliothek ist am Montag 29. Mai 2017 von 18.30 bis 20.30 geöffnet. Am Pfingstmontag 5. Juni 2017 bleibt die Bibliothek geschlossen.

Sommerferien (15. Juli – 20. August 2017)

Die Bibliothek ist am Montag 24. Juli sowie Montag 7. August 2017 von 18.30 bis 20.30 geöffnet.