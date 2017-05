Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Spielgruppe Thurschnäggli

Niemand ist den Weg gegangen, den Du vor Dir hast

Vor den Sportferien haben wir in der Spielgruppe aus Petflaschen, Styropor, Wackelaugen und farbigem Papier lustige Schneemänner gebastelt.

Die Kinder waren eifrig am schneiden, kleben und gestalten, so, wie jedes sich seinen Schneemann vorstellte.

Dabei entstanden unterschiedliche und lustige Schneemänner. Keiner sah dem anderen ähnlich, jeder hatte etwas Besonderes an sich wie auch jedes Kind einzigartig und wunderbar ist. In der Spielgruppe darf jedes Kind so sein wie es ist und hat Platz sich zu entfalten.

Dazu habe ich ein schönes Gedicht von Ulrich Schaffer entdeckt:

Niemand ist wie Du

Niemand in Deinem Land, auf Deinem Kontinent.

Niemand hat Deine Fingerabdrücke

Niemand hat Deine Stimme.

Niemand hat Deine Geschichte.

Niemand ist den Weg gegangen,

den Du vor Dir hast.

Niemand sieht die Welt so wie Du.

Niemand, weil Du einmalig bist.

Nicole Gerber