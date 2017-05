Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

09.04.2017: Offene Turnhalle (Organisation Elternrat)

13.04. – 17.04: Ostertage (schulfrei)

20.04.: Schulpflege-Sitzung

09.05.: Elternrat-Sitzung

11.05.: öffentlicher Besuchsmorgen

11.05.: Schulpflege-Sitzung

22.05 – 05.06: Heuferien

Schule

Infoanlass zum Mittagstisch

Am Donnerstag den 9. Februar 2017 führte die Schulpflege Thalheim einen Informationsanlass zum Mittagstisch durch. Rund 13 Personen nutzten den Abend, um sich vor Ort über den Mittagstisch zu informieren.

Im ersten Teil des Abends stellte Herr Mathias in seiner Funktion als Leiter für Verkauf und Kundenbetreuung die Firma Menuandmore vor. Menuandmore kocht täglich für eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen in der ganzen Deutschschweiz und ist die führende Spezialistin für die Menu Lieferungen an Mittagstische, Schulen und Kinderkrippen. Sie wird auch die Mittagstisch-Menus für Thalheim zubereiten.

Im zweiten Teil des Anlasses haben sich die Eltern an verschiedenen Thementischen über den Mittagstisch informiert. Es wurden viele Fragen gestellt und es fanden interessante Gespräche statt. Mit einem feinen Buffet fand der Abend seinen Ausklang.

Es hat uns gefreut zu sehen, dass bei den Eltern Interesse für einen Mittagstisch besteht. Es ist uns wichtig, dass wir Familien mit diesem Angebot unterstützen können und es würde uns freuen, wenn genügend Anmeldungen eingehen und wir nach den Sommerferien mit dem Mittagstisch starten könnten.

Nicole Gerber, Schulpflege Ressort Sonderpädagogik

Rückblick

Am 12.02.17 wurde das Unihockey-Plauschturnier der Primarschule Thalheim ausgetragen. Knapp 30 Schülerinnen und Schüler zeigten in 6 Teams spannende und umkämpfte Spiele.

Ausblick

Offene Turnhalle (Kindergarten bis 6.Klasse) findet am Sonntag, 09.04.17 14:00-17:00 Uhr statt.

Infos an die Kinder folgen.

Elternrat der Primarschule Thalheim, elternrat@schule-thalheim.ch

Matthias Weber