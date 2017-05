Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Schule

82 Kinder in der Primarschule

Im nächsten Schuljahr besuchen 82 Kinder die Primarschule in Thalheim, 19 den Kindergarten bei Frau Klinger und 63 die Primarstufe. Die Primarstufe wird in vier Klassen geführt. Es freut uns sehr, dass für ein weiteres Schuljahr alle bisherigen Lehrer und Lehrerinnen an der Primarschule Thalheim bleiben. Die erste und zweite Klasse übernimmt Frau Gubelmann, die dritte und vierte Klasse Herr Weidmann, die fünfte Klasse Frau Oettli und die sechste Klasse Herr Schmid. Frau Hirtz betreut als Schulische Heilpädagogin Kinder vom Kindergarten bis zur sechste Klasse, Frau Moser wird einige Lektionen an der ersten und zweiten Klasse unterrichten und Deutsch als Zweitsprache erteilen, Frau Gehr übernimmt einen Teil des Werk- und Handarbeitsunterrichts, Frau Meier wird die Plusprojekte leiten und in der dritten bis sechsten Klasse einzelne Lektionen unterrichten. Frau Marceca bleibt als Klassenassistentin tätig.

Primarschule Thalheim, Sandra Blatter, Schulleiterin