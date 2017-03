Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Schule

Schulagenda

31.01.2017: Elternrat-Sitzung

07.02.: öffentlicher Schulbesuchsmorgen mit Kinderhüeti

09.02.: Informationsabend der Schulpflege zum Mittagstischangebot der Schule ab neuem Schuljahr

12.02.: Unihockey-Schülerturnier (Elternrat)

16.02.: ordentliche Schulpflege-Sitzung

27.02. – 10.03.: Sportferien

23.03.: ordentliche Schulpflege-Sitzung

27.03. – 29.03.: Schulentwicklungstage (schulfrei)

Schulsilvesterfest 2016

Am Donnerstagmorgen, am zweitletzten Schultag vor den Weihnachtsferien, haben alle Kinder im Schulhaus mitgeholfen, das Schulsilvesterfest – ein mittlerweile wichtiges Highlight im Schuljahresverlauf – vorzubereiten. Die Schulzimmer wurden dekoriert und eingerichtet. Am Abend feierten dann alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Angeboten wurden ein Kino, ein Spielsalon, eine Disco und ein Chillraum, im Turnhallentrakt ein Bewegungspark und eine Geisterbahn. Selbstverständlich hat auch in diesem Jahr das Schmink- und Verkleidungszimmer nicht gefehlt. Den ganzen Abend hindurch streiften die Kinder als Cowboy, Ladies, Gentlemen, Prinzessinnen, Könige, Polizisten, Piraten… durch das Schulhaus und feierten gemeinsam das Jahresende. Am Hotdog-Stand und an Bar konnten sie sich zwischendurch stärken.

Das Fest war einmal mehr ein grosser Erfolg und wir durften zu später Stunde nach dem Feuerwerk glückliche, strahlende Kinder verabschieden, zwei Klassen durften sogar für einmal im Schulhaus übernachten!

Öffentlicher Schulbesuchsmorgen an der Primarschule Thalheim an der Thur

Wir laden alle Eltern und Interessierten herzlich ein, den Unterricht der Primarschule und des Kindergartens am Dienstag, 7. Februar 2017 von 8 bis 11.40 Uhr zu besuchen.

Für die Kinder im Vorschulalter bieten wir während der Unterrichtszeit im Spielgruppenraum eine Kinderhüeti an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. In der grossen Pause betreibt der Elternrat für die Besucherinnen und Besucher eine Kaffeestube.

Auf Ihren Besuch freuen sich Schulpflege, Schulleitung und Lehrerteam Thalheim