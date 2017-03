Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Weitere Informationen aus der Gemeinde

Papier- und Kartonsammlung

am Samstag, 18. März 2017

Papier und Karton vor 7 Uhr gebündelt am Strassenrand bereitstellen.

Keine Plastik-/Papiersäcke verwenden.

Häckseltour am Donnerstag, 6. April 2017

Häckselgut vor 07:00 Uhr gebündelt am Strassenrand deponieren und Gefässe bereitstellen.

Grüngutentsorgung

Der Grüngutentsorgung wird ab März 2017 wieder besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Beziehen Sie auf der Gemeindeverwaltung eine Grüngut-Karte zum Preis von 70 Franken.

Die Saisonkarte ermöglicht Ihnen, wie auf dem Beispiel angegeben, das Grüngut im Püntenrain zu entsorgen.

Öffnungszeiten

1. März bis 30. November 2017

Montag bis Freitag 8:00 – 18:00 Uhr

Samstag 8:00 – 16:00 Uhr

Die Karte ist nur innerhalb des gleichen Haushaltes übertragbar!

Erlaubt: Rasenschnitt – Laub – Stauden gehackt

Verboten: Haushaltabfälle – Kompost – Stauden (zweimal im Jahr Häcseltour)

Neu wird für kleine Mengen Rosen- und Staudenschnitt ein separater Anhänger bereitgestellt. Als Zusatz-Legitimation kann vom Gemeindearbeiter ein amtlicher Ausweis verlangt werden.

Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2016

Wie üblich werden auch dieses Jahr die Steuererklärungen in die Haushaltungen verschickt. Damit die Formulare pünktlich eingereicht werden, rufen wir Ihnen in Erinnerung, dass die Frist zur Einreichung der Formulare am 31. März 2017 abläuft. Wir bitten Sie daher, die unterschriebene Steuererklärung inklusive Beilagen und Belege pünktlich abzugeben. Benützen Sie dazu das vorhandene Retourcouvert.

Wichtig: Wer kein Formular erhalten hat, muss von sich aus ein solches beim Steueramt verlangen.

Sofern Sie für das Ausfüllen der Steuererklärung mehr Zeit benötigen, haben Sie die Möglichkeit, unter steueramt@thalheim.ch oder Tel. 052 320 82 80 eine Fristverlängerung zu beantragen.

Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen bereits heute.

Ihr Steueramt