Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Eingesandt

T(h)alheimer Treffen – 16.-18. Juni 2017 im Erzgebirge

Das T(h)alheimer Treffen findet nächstes Jahr im Städtchen Thalheim-Erzgebirge statt, welches im Zwönitztal etwa 15 Kilometer südlich von Chemnitz liegt.

Wiederum wird eine Delegation aus unserer Gemeinde nach Thalheim-Erzgebirge reisen. Falls Sie Lust hätten, am nächsten T(h)alheimer Treffen teilzunehmen, reservieren Sie dieses Datum in Ihrer Agenda. Weitere Informationen werden zur gegebenen Zeit in der Dorfposcht publiziert.

Wir freuen uns sehr auf weitere Teilnehmer für unser Grüppchen.

Caroline Hofer Basler

Gemeindepräsidentin