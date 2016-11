Eingesandt

20. Thalheimer Dorfmärt

20 Jahre Dorfmärt – was klein anfing, hat sich in den Jahren zur alljährlich wiederkehrenden Attraktion in Thalheim an der Thur gemausert. Eine kunterbunte Auswahl an Ständen, präsentiert mit essbarem und tragbarem, mit sitzbarem oder einfach so nutzbarem zeigte sich am Jubiläumsmärt mit immer besser werdendem Wetter. Die Leute flanierten zwischen den Ständen im kleinen Thalheimer Winkel und genossen die trotz der Jahreszeit angenehmen Temperaturen. Was noch fehlte, war – wie fast jedes Jahr – der Schnee.

Doch trotz mangelndem Schnee warten wir gespannt auf den 21. Dorfmärt im 2017.

Ebu