Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Bibliothek

Rückblick auf die Vernissage

Am Freitag 4. November 2016 wurde an der sehr gut besuchten Vernissage das neue Fotobuch vorgestellt, mit dem Titel: «Damals – Leben und Arbeiten in Thalheim und Gütighausen»

Beim anschliessenden Apero und angeregten Gesprächen verging der Abend viel zu schnell. Das grosse Interesse in der Dorfbevölkerung hat uns sehr gefreut und ermuntert weiter zu machen. Unser Dank geht an Heidi und Ernst Basler, die es uns ermöglicht haben dieses Buch zu realisieren.

Das Buch kann in der Bibliothek Thalheim während den Öffnungszeiten oder in der Gemeindekanzlei für Fr. 15. – gekauft werden.

Arbeitsgruppe Fotochronik Thalheim

Brigitte Hild

Verzauberte Medien

Dezember, es wird wieder magisch in der Bibliothek!

Ab dem 1. Advent und während des ganzen Monats Dezember sind viele Medien verzaubert.

Wer bei den Kinderbüchern oder bei der Erwachsenen-Belletristik sowie den Spielen ein verzaubertes Medium ausleiht, darf sich ein kleines Geschenk aussuchen.

Ausblick

An einem Mittwoch im Januar findet ein Spielnachmittag statt. Kinder von 6-12 Jahre sind herzlich eingeladen am Halli – Galli Turnier mitzuspielen.

Öffnungszeiten

Montag 18.30 – 20.30 Uhr

Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr

Ferienöffnungszeiten

Weihnachtsferien 22.12.2016 – 7.1.2017

Die Bibliothek bleibt während den Weihnachtsferien geschlossen. Am Montag 9. Januar 2017 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da. Die Bibliothek bleibt am Donnerstag vor den Ferien am 22. Dezember 2016 geschlossen.

Bibliotheks-Kaffee

Lust auf einen Kaffee in geselliger Runde oder während dem Schmökern in neuen Büchern? Jeweils am Donnerstagnachmittag während der Ausleihe stehen Ihnen die Kaffeemaschine oder Wasser und Sirup zur Selbstbedienung zur Verfügung. Zur Deckung der Unkosten steht auf dem Tisch ein «Kässeli» bereit.

Adventsfenster und Adventskaffee

Am Montag 5. Dezember wird das Adventsfenster in der Bibliothek zum ersten Mal beleuchtet.

An diesem Abend, sowie an allen andern Montagabenden im Dezember 2016, sind Sie herzlich zum Adventskaffee eingeladen.

Zurzeit steht eine grosse Auswahl an Weihnachtsbüchern in unserer Bibliothek zur Ausleihe bereit.

Das Bibliotheksteam freut sich auf Ihren Besuch.

Herzlich willkommen sind auch neu zugezogene Einwohner in unserer Gemeinde.