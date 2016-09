Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Senioren

Mittagstische und Mahlzeitendienst

Mittagstische 2016

Freitag, 30. September 11.30 Uhr, Alters- und Pflegeheim in Stammheim

Freitag, 28. Oktober 12.00 Uhr, Restaurant Kreuzstrasse in Altikon

Freitag, 25. November 12.00 Uhr, Restaurant Brückenwaage in Thalheim

Alle Seniorinnen und Senioren sind dazu ganz herzlich eingeladen. Bitte melden sie sich jeweils bis Dienstagabend an bei: Rebecca Schleuss, 052 338 12 07

Mahlzeitendienst

Geniessen Sie unsere ausgewogenen und feinen Mahlzeiten. Wir bringen an den von ihnen gewünschten Tagen die Menüs direkt nach Hause.

Margrit Schwarz, 052 336 11 25

Sozialberatung Pro Senectute Winterthur-Land

Ansprechperson für den Bezirk Andelfingen ist Frau Ursula Bossert.

Sie berät ältere Menschen und ihre Angehörigen bei folgenden Altersfragen:

Hilfestellung bei Fragen zu Finanzen

Sozialversicherungen

Wohnen

Hilfsmittel

Beziehungsfragen

Entlastungsmöglichkeiten

Die Beratungen sind unentgeltlich und vertraulich. Die Gespräche finden entweder im Büro in Winterthur oder bei ihnen zu Hause statt.

Vereinbarungen von Gesprächsterminen: Pro Senectute Kt. Zürich, Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur, 058 451 54 53.

Treuhanddienste

Pensionierte Fachkräfte unterstützen Sie in administrativen und finanziellen Angelegenheiten. Der Treuhanddienst ist eine Dienstleistung der Pro Senectute Kanton Zürich für Menschen im AHV-Alter.

Für Informationen und zur Vereinbarung von Gesprächsterminen wenden sie sich bitte an:

Frau Alejandra Wakuluk

Pro Senectute Kt Zürich, Treuhanddienst

DC Winterthur, Brühlgartenstr. 1, 8400 Winterthur

058 451 54 00

dc.winterthur@zh.pro-senectute.ch

Auskünfte zu weiteren Angeboten von Pro Senectute Thalheim erteilt ihnen gerne die

Pro Senectute Ortsvertretung Thalheim Rebecca Schleuss

052 338 12 07