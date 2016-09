Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Vereine

Dorfleben ohne Freiwilligenarbeit?

Uns ist oft nicht bewusst in welch komfortablen Lage wir eigentlich sind, in einem Dorf wie Thalheim - Gütighausen zu leben. Die vielen unbezahlbaren Werte die wir nutzen können, ohne dass es uns bewusst ist, was für eine Arbeit dahinter steckt.

In der Schweiz lag der Anteil an Freiwilligenarbeit im Jahr 2013 bei 39%, noch im 2002 waren es 46% (Statistik für Freiwilligenarbeit BFS). In unserem kleinen Dorf können wir von einem grossen Angebot an Freiwilligen- Behörden- und Vereins-Anlässen profitieren.

Müssten wir solche freiwillig geleistete Stunden bezahlen, wäre vieles unerschwinglich! Ohne solche initiative Personen die sich für solche Ämter und Behörden einsetzen, wäre unsere Schweiz und auch Thalheim nicht in dieser komfortablen Lage in der wir heute sind.

Wir vom Dorfverein, wie auch die anderen Vereine im Dorf, sind bestrebt, dass diese Werte so weitergelebt werden können. Unsere Ausflüge, gemeinsame Essen, Arbeiten an einem Marktstand oder Dorfvereinsanlässe wie das kommende Kürbisfest, sind unsere Beiträge dafür.

Dank unseren aktiven Mitgliedern im Verein, ist es uns möglich solche Anlässe noch durchzuführen. Jedoch Mitglieder alleine reichen nicht, das Interesse der Bevölkerung und jedes einzelnen Einwohners ist ebenso wichtig, wie die Vereinsmitglieder selbst.

Wir sprechen sicher im Sinne aller Vereine und Behörden, wenn wir sagen, ohne Besucher machen solche Anlässe keinen Sinn und es lohnt sich nicht mehr, unentgeltlich viele Stunden für etwas einzusetzen, welches nicht durch die Einwohner und Einwohnerinnen von Thalheim und Gütighausen geschätzt und besucht werden.

Unser nächster Anlass wird das Kürbisfest im Oktober sein. Wir versuchen auch dieses Jahr wieder etwas Neues und Interessantes anzubieten. Gegen Abend wollen wir eine Halloween-Beleuchtung zusammen mit Besuchern erstellen. Da braucht es Unterstützung von allen, auch von Ihnen.

Unser grosses Angebot an Unterhaltung, sowie eine Festwirtschaft die u.a. ein feines Asia Menu kocht, wartet auf Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kürbisfest Samstag 29.10.2016, ab Nachmittag, weitere Infos unter: www.dorfverein-thalheim.ch

Für den Dorfverein

Barbara Edelmann/Peter Widmer