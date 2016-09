Die Dorfposcht ist das Mitteilungsblatt der Gemeinde Thalheim an der Thur im Zürcher Weinland in der Schweiz.

Bibliothek

Ferienöffnungszeiten, Kaffee, neue Spiele

Ferienöffnungszeiten

Während den Sommerferien (18. Juli – 19. August 2016) ist die Bibliothek am Montag, 25. Juli und Montag, 8. August von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Herbstferien (8. Oktober – 23. Oktober 2016): Die Bibliothek ist Montag 17. Oktober von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Bibliotheks-Kaffee

Lust auf einen Kaffee in geselliger Runde oder während dem Schmökern in neuen Büchern? Jeweils am Donnerstagnachmittag während der Ausleihe stehen Ihnen die Kaffeemaschine oder Wasser und Sirup zur Selbstbedienung zur Verfügung. Zur Deckung der Unkosten steht auf dem Tisch ein «Kässeli» bereit.

Neue Spiele

Wann haben Sie das letzte Mal mit der Familie oder Freunden ein Gesellschaftsspiel gespielt? Wir haben viele neue, unterhaltende, spannende und lustige Spiele eingekauft.